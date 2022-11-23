КХЛ: «Авангард» проиграл «Спартаку», «Ак Барс» победил «Барыс» и другие матчи 23 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Сибирь» — «Амур» — 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Голы: Бутузов — 12 (Голубев, Ахияров), 12:22 — 1:0. Морозов — 3 (Бек, Коротков), 16:17 — 2:0. Овчинников — 4 (Морозов, Яковлев), 25:20 — 3:0. Оксентюк — 1 ( Ли, Барулин), 30:32 — 3:1. Шаров — 16 (мен., Аланов), 31:57 — 4:1.

Вратари: Красоткин — Аликин (Калниньш, 32:58).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 35 (13+13+9) — 31 (9+12+10).

Судьи: Лаврентьев, Раминг.

23 ноября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

«Авангард» — «Спартак» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Цыплаков — 5 (Старченко, Сериков), 29:06 — 0:1. Кин — 4 (бол., Хохлачев, Цыплаков), 35:25 — 0:2. Чудинов — 1 (бол., Хайруллин, Старченко), 57:26 — 0:3. Буше — 20 (бол., Береглазов), 59:59 — 1:3.

Вратари: Демченко (59:14 — 59:59) — Красиков.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 29 (6+7+16) — 35 (18+12+5).

Судьи: Гашилов, Оленин.

23 ноября. Омск. «G-Drive Арена».

«Барыс» — «Ак Барс» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Воронков — 2 (бол., Галиев, Шипачев), 3:18 — 0:1. Асетов — 3, 25:10 — 1:1. Войнов — 5 (Шипачев), 45:47 — 1:2.

Вратари: Бояркин (58:32) — Мифтахов.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 35 (7+18+10) — 16 (7+2+7).

Судьи: Белов, Шувалов.

23 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Фисенко — 2 (Коробкин, Дронов), 5:41 — 1:0. Зернов — 8 (Никонцев), 27:58 — 2:0. Шмелев — 12, 48:51 — 2:1.

Вратари: Паскуале — Ежов (59:00 — 59:58).

Штраф: 11 — 5.

Броски: 21 (4+12+5) — 40 (16+7+17).

Судьи: Гофман, Овчинников.

23 ноября. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

«Трактор» — «Автомобилист» — 2:3 ОТ (2:0, 0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Шумаков — 2 (бол.), 5:56 — 1:0. Котляревский — 2 (Блажиевский), 13:54 — 2:0. Да Коста — 12 (Неучев, Эберт), 43:45 — 2:1. Эберт — 5 (Волк), 59:59 — 2:2. Блэкер — 2 (Белоусов, Обидин), 63:35 — 2:3.

Вратари: Мыльников — Маттссон (57:49 — 59:59).

Штраф: 4 — 12.

Броски: 28 (10+10+7+1) — 37 (6+14+16+1).

Судьи: Морозов, Раводин.

23 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.

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