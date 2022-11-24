КХЛ: ЦСКА обыграл «Торпедо», СКА в овертайме уступил «Локомотиву» и другие матчи 24 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ. «Северсталь» — «Витязь» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Гераськин — 6 (Суворов), 22:13 — 1:0. Суворов — 7 (бол., Иванцов, Пыленков), 25:03 — 2:0. Аркалов — 2 (Авцин, Ежов), 29:36 — 2:1. Суворов — 8 (Денисов, Луговяк), 53:15 — 3:1. Старков — 9 (Волгин, Дорожко), 53:42 — 3:2.

Вратари: Королев — Дорожко (58:29).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (17+10+10) — 24 (10+8+6).

Судьи: Бирин, Сергеев.

24 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2254 зрителя «Торпедо» — ЦСКА — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Гуськов — 1 (Хулапов, Мингачев), 9:17 — 0:1. Соркин — 4 (мен., Светлаков, Классон), 14:51 — 0:2. Мамин — 5 (бол., Нестеров, Окулов), 28:21 — 0:3. Соркин — 5 (Светлаков, Нестеров), 59:03 — 0:4.

Вратари: Кульбаков — Шарыченков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (12+14+7) — 31 (8+13+10).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

24 ноября. Нижний Новгород. КРК Нагорный. 5500 зрителей «Динамо» Мн — «Динамо» М — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)

Голы: Варфоломеев — 10 (Мороз, Спунер), 7:47 — 1:0. Мартынов — 3 (Кодола, Игумнов), 23:46 — 1:1. Скоренов — 2 (Арт.А. Волков, Уил), 26:33 — 1:2. Алистров — 8 (бол., Душак), 36:27 — 2:2. Горбунов — 5 (бол., Алистров, Душак), 38:04 — 3:2. Пинчук — 5 (бол., Горбунов, Меркли), 41:05 — 4:2. Мартынов — 4 (Уил, Кудрявцев), 55:52 — 4:3.

Вратари: Шостак — Коновалов.

Штраф: 8 — 35.

Броски: 33 (11+15+7) — 32 (11+12+9).

Судьи: Спирин, Фатеев.

24 ноября. Минск. «Минск-Арена». 6326 зрителей СКА — «Локомотив» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хуснутдинов — 4 (бол., Жафяров, Глотов), 7:19 — 1:0. Красковский — 4 (Рафиков, Алексеев), 16:52 — 1:1. Каюмов — 9 (Шалунов), 63:55 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский — Исаев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (11+10+11+0) — 25 (9+8+5+3).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

24 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11355 зрителей Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

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