КХЛ: «Спартак» обыграл «Барыс», «Салават Юлаев» — «Автомобилист» и другие матчи 25 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

25 ноября, пятница

«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Голы: Зырянов — 2 (Файзуллин, Грачев), 10:35 — 1:0. Шинкарук — 2 (Леонтьев), 14:34 — 1:1. Файзуллин — 5 (Грачев), 17:46 — 2:1. Федотов — 2 (Лещенко), 24:49 — 2:2. Криштоф — 6 (бол., Файзуллин, Горшков), 33:12 — 3:2. Елисеев — 9 (Чебыкин), 46:49 — 4:2. Чивилев — 7 (Кашников), 57:48 — 4:3.

Вратари: Серебряков — Тихомиров (56:49 — 57:48, 58:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (10+21+6) — 42 (8+19+15).

Судьи: Кочетов, Раминг.

25 ноября. Владивосток. «Фетисов Арена».

«Барыс» — «Спартак» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Голы: Михайлис — 2 (Рахманов), 7:24 — 1:0. Принс — 5 (бол., Хохлачев, Кин), 18:05 — 1:1. Принс — 6 (Хохлачев, Квартальнов), 20:49 — 1:2. Принс — 7 (Локтионов), 38:58 — 1:3. Хохлачев — 9 (Локтионов, Рибар), 40:39 — 1:4.

Вратари: Гудачек (Бояркин, 40:39) — Рибар.

Штраф: 14 — 4.

Броски: 27 (10+5+12) — 30 (9+14+7).

Судьи: Белов, Наумов.

25 ноября. Астана. «Барыс-Арена».

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Аймурзин — 2 (бол., Хмелевский, Алалыкин), 34:15 — 1:0. Зборовский — 2 (Эберт, Да Коста), 35:41 — 1:1. Мухамадуллин — 5 (Картаев, Тимкин), 36:08 — 2:1. Тарасов — 2 (Да Коста), 43:55 — 2:2. Шмелев — 13 (Науменков, Коледов), 61:38 — 3:2.

Вратари: Кареев — Бобков.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (6+12+9+3) — 19 (2+9+8+0).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

25 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

19.00 «Куньлунь» — «Сочи»

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