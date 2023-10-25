КХЛ, 25 октября: «Металлург» уступил «Трактору», «Северсталь» по буллитам проиграла «Ладе» и другие матчи

25 октября, 22:00
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Голы: Дер-Аргучинцев — 7 (Бурдасов, Блажиевский), 11:34 — 0:1. Бурдасов — 6 (Дер-Аргучинцев, Кравцов), 25:40 — 0:2. Шабанов — 7 (Блажиевский, Сошников), 34:48 — 0:3. Дер-Аргучинцев — 8, 38:51 — 0:4. Карпов — 4 (Орехов, Паливко), 45:52 — 1:4. Акользин — 7 (Карпов, Яковлев), 48:01 — 2:4.
Вратари: Загидулин (Набоков, 11:34, Загидулин, 40:00, 56:49) — Подскребалин.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 38 (13+11+14) — 21 (11+6+4).
Судьи: Белов, Оскирко.
25 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7100 зрителей.
«Северсталь» — «Лада» — 3:4 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Солянников — 2 (Алтыбармакян, Романов), 9:06 — 0:1. Сафин — 7 (Шумаков), 10:06 — 0:2. Шумаков — 2 (Стальнов, Сафин), 13:38 — 0:3. Лишка — 5 (Давыдов, Муханов), 18:50 — 1:3. Иванцов — 2 (бол., Ильин), 20:34 — 2:3. Пилипенко — 8, 23:24 — 3:3.
Победный буллит: Сафин.
Вратари: Шугаев (Шостак, 13:38) — Подъяпольский.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 31 (6+18+6+1) — 20 (9+5+4+2).
Судьи: Морозов, Фатеев.
25 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3451 зритель.
«Куньлунь» — СКА — 3:6 (3:1, 0:3, 0:2)
Голы: Грицюк — 5 (бол., Гальченюк, Воробьев), 4:01 — 0:1. П. Фу — 4, 5:17 — 1:1. Пулккинен — 1 (бол., Меркли, Пу), 10:24 — 2:1. Спроул — 2 (бол., Меркли, Вонг), 12:18 — 3:1. Глотов — 4 (Галимов, Сергеев), 23:17 — 3:2. Толчинский — 6 (бол., Никишин, Рендулич), 25:18 — 3:3. Старков — 1 (бол., Никишин, Бардаков), 37:06 — 3:4. Грицюк — 6 (бол., Никишин), 49:28 — 3:5. Никишин — 5 (бол., Гальченюк), 52:21 — 3:6.
Вратари: Смит (Джурасик, 55:30, 56:01 — 58:02) — Плешков (Мойсевич, 12:18).
Штраф: 28 — 14.
Броски: 17 (9+3+5) — 37 (10+10+17).
Судьи: Гофман, Дударов.
25 октября. Мытищи. Арена Мытищи. 986 зрителей.
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