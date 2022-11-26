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Сегодня, 12:20

КХЛ: «Северсталь» — «Авангард», «Торпедо» — СКА и другие матчи 26 ноября

Сергей Ревенко
Корреспондент
Вратарь СКА Николай Дмитриев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Регулярный чемпионат КХЛ.

26 ноября, суббота

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Шэн — 1 (А.А. Шевченко), 14:25 — 1:0. Саюстов — 2 (Елисеев, Горшков), 32:05 — 2:0. Митякин — 8, 59:50 — 2:1.
Вратари: Серебряков — Тихомиров (56:03 — 56:24, 58:38 — 59:37).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 35 (8+21+6) — 48 (14+19+15).
Судьи: Кочетов, Раминг.
26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5169 зрителей.

17.00 «Локомотив» — «Сибирь»

17.00 «Северсталь» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — СКА

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
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«Нефтехимик» проиграл «Адмиралу» на выезде