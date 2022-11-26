КХЛ: «Северсталь» — «Авангард», «Торпедо» — СКА и другие матчи 26 ноября

Регулярный чемпионат КХЛ.

26 ноября, суббота

«Адмирал» — «Нефтехимик» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Шэн — 1 (А.А. Шевченко), 14:25 — 1:0. Саюстов — 2 (Елисеев, Горшков), 32:05 — 2:0. Митякин — 8, 59:50 — 2:1.

Вратари: Серебряков — Тихомиров (56:03 — 56:24, 58:38 — 59:37).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (8+21+6) — 48 (14+19+15).

Судьи: Кочетов, Раминг.

26 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 5169 зрителей.

17.00 «Локомотив» — «Сибирь»

17.00 «Северсталь» — «Авангард»

17.00 «Торпедо» — СКА

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Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

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