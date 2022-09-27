КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», «Динамо» (Москва) победило «Авангард» и другие матчи 27 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

27 сентября, вторник

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Петров — 2 (бол., Сафонов, Токранов), 34:42 — 0:1. Кагарлицкий — 1 (Шипачев, Петров), 45:44 — 0:2. Петров — 3 (бол., Кагарлицкий, Хафизуллин), 50:04 — 0:3.

Вратари: Ежов — Мифтахов.

Штраф: 33 — 8.

Броски: 26 (10+12+4) — 25 (7+11+7).

Судьи: Оленин, Оскирко.

27 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».

«Витязь» — «Амур» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уилсон — 3 (бол., Абросимов), 16:33 — 1:0. Лихачев — 5 (Шаров), 25:04 — 1:1. Уилсон — 4 (Яремчук), 34:43 — 2:1. Граовац — 1 (п.в., Яремчук, Уилсон), 59:44 — 3:1.

Вратари: Дорожко — Аликин (58:42 — 59:44).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 29 (10+11+8) — 25 (10+4+11).

Судьи: Раводин, Раминг.

27 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха».

«Нефтехимик» — «Сибирь» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Порядин — 5 (Камара), 6:51 — 1:0. Мерфи — 3 (Сетдиков, Бек), 43:51 — 1:1. Галимов — 3 (Назаров, Сидоров), 62:20 — 2:1.

Вратари: Гарипов — Костин.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (13+12+11+2) — 24 (7+8+8+1).

Судьи: Белов, Кулаков.

27 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим-Арена».

«Динамо» (Москва) — «Авангард» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Кудрявцев — 1, 24:08 — 1:0. Сушко — 1, 49:26 — 2:0. Береглазов — 4 (Толчинский, Броадхерст), 51:52 — 2:1. Сушко — 2 (п.в., Менелл), 58:51 — 3:1. Сушко — 3 (бол., О`Делл), 59:46 — 4:1.

Вратари: Коновалов — Демченко.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 31 (7+12+12) — 20 (9+4+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

27 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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