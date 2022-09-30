КХЛ: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор», «Спартак» — «Торпедо» и другие матчи 30 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

«Трактор» — «Салават Юлаев» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Мухамадуллин — 1 (бол., Алалыкин), 13:05 — 0:1. Науменков — 1 (Бочаров, Кадейкин), 24:16 — 0:2. Коледов — 1 (Кадейкин, Шмелев), 51:13 — 0:3.

Вратари: Хэммонд — Кареев.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (5+11+9) — 26 (18+4+4).

Судьи: Соин, Юдаков.

30 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6215 зрителей.

«Металлург» — «Нефтехимик» — 5:6 (1:1, 1:2, 3:3)

Голы: Кошелев — 5 (Земченок), 11:07 — 1:0. Камара — 4, 16:25 — 1:1. Лещенко — 3 (бол., Митякин, Сидоров), 27:31 — 1:2. Овитю — 1 (бол., Е.А. Попов, Назаров), 29:07 — 1:3. Коробкин — 3 (Яковлев), 30:00 — 2:3. Лещенко — 4 (Е.А. Попов), 43:58 — 2:4. Неколенко — 1 (Чибисов), 45:14 — 3:4. Галимов — 4 (Бикмуллин, Лещенко), 50:55 — 3:5. Керран — 1 (Лайпсик, Яковлев), 58:29 — 4:5. Порядин — 6 (п.в., Камара), 59:06 — 4:6. Неколенко — 2 (Кошелев, Майе), 59:48 — 5:6.

Вратари: Кошечкин (Паскуале, 29:07, 57:52 — 58:29, 58:40 — 59:06, 59:17) — Гарипов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (14+8+12) — 24 (4+7+13).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

30 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 1929 зрителей.

19.00. «Локомотив» — «Северсталь»

19.30. «Витязь» — «Адмирал»

19.30. «Спартак» — «Торпедо»

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