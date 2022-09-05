КХЛ: ЦСКА проиграл «Ак Барсу», СКА обыграл «Барыс» и другие матчи 5 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

5 сентября, понедельник

«Витязь» (Подольск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Аркалов — 1 (Сараев, Абросимов), 11:21 — 1:0. Пустозеров — 1 (Башкиров), 17:11 — 1:1. Смолин — 1, 19:15 — 2:1. Кара — 1 (бол., Волгин, Галузин), 22:03 — 3:1. Кадейкин — 1, 29:07 — 3:2.

Вратари: Шикин — Кареев (59:09).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 12 (7+2+3) — 39 (10+22+7).

Судьи: Прокуратов, Фатеев.

5 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Абрамов — 2 (бол., Карнаухов), 15:24 — 1:0. Сафонов — 1 (Воронков, Адамчук), 18:32 — 1:1. Панюков — 1 (Галимов, Хенкель), 22:38 — 1:2. Радулов — 1 (Кагарлицкий, Семенов), 48:21 — 1:3. Тарасов — 1 (п.в., Кагарлицкий, Адамчук), 59:25 — 1:4. Дыняк — 1 (Хафизуллин, Войнов), 59:39 — 1:5.

Вратари: Шарыченков (57:41 — 59:25) — Билялов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (13+7+11) — 30 (11+12+7).

Судьи: Оленин, Юдаков.

5 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».

«Динамо» (Минск) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Голы: Брюквин — 1 (бол., Толчинский), 7:37 — 0:1. Пакетт — 1 (бол., Спунер, Душак), 9:06 — 1:1. Спунер — 1 (бол., Душак), 10:04 — 2:1. Найт — 1 (бол., Буше, Ткачев), 24:54 — 2:2. Спунер — 2 (бол., Козун, Душак), 29:33 — 3:2. Найт — 2 (Ткачев), 34:48 — 3:3. Соколов — 2 (Горбунов, Мосалев), 42:16 — 4:3. Меркли — 2 (п.в.), 58:22 — 5:3. Мосалев — 1 (п.в., Гилмор), 59:40 — 6:3.

Вратари: Колосов — Демченко (Галимов, 30:42, 58:12 — 58:22, 58:52 — 59:40).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 40 (14+7+19) — 31 (7+17+7).

Судьи: Бирин, Оскирко.

5 сентября. Минск. «Минск-Арена».

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Яшкин — 1 (Хуснутдинов, Никишин), 28:56 — 1:0. Волков — 2 (бол., Яшкин, Никишин), 36:10 — 2:0. Вей — 1 (Луис), 39:39 — 2:1. Волков — 3 (п.в., Моисеев), 58:20 — 3:1.

Вратари: Самонов — Шутов (58:05 — 58:20).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 36 (12+15+9) — 19 (4+10+5).

Судьи: Белов, Овчинников.

5 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

«Динамо» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Лилья — 1 (Уил), 2:17 — 1:0. Лилья — 2 (Ефремов, Арт.А. Волков), 21:13 — 2:0. О`Делл — 1, 21:42 — 3:0. Порядин — 2 (бол., Е.А. Попов, Лещенко), 46:23 — 3:1. Игумнов — 2 (Миронов, Рашевский), 47:59 — 4:1. Рашевский — 1 (О`Делл, Игумнов), 55:33 — 5:1. Новиков — 1 (Никонов, Михайлов), 58:44 — 6:1.

Вратари: Коновалов — Мурыгин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 35 (9+13+13) — 25 (6+11+8).

Судьи: Васильев, Спирин.

5 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

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