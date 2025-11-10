Видео
10 ноября, 21:50

КХЛ, результаты и видео голов 10 ноября: СКА победил «Авангард», «Торпедо» обыграло «Локомотив» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В понедельник, 10 ноября, прошли 8 игр: «Авангард» — СКА (0:1), «Салават Юлаев» — «Лада» (3:5), «Нефтехимик» — «Ак Барс» (1:4), «Торпедо» — «Локомотив» (2:1), «Динамо» Минск — «Сочи» (5:2), «Динамо» Москва — «Шанхай Дрэгонс» (1:4), «Спартак» — «Сибирь» (6:3), ЦСКА — «Северсталь» (2:0).

10 ноября, понедельник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
СКА

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Лада

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Ак Барс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. КРК Нагорный (Нижний Новгород)
Торпедо
Локомотив

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Сочи

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо М
Шанхай Дрэгонс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. Мегаспорт (Москва)
Спартак
Сибирь

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:30. ЦСКА Арена (Москва)
ЦСКА
Северсталь

Календарь всех матчей сезона-2025/26 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

3

  • Archon

    Нашёл чем гордиться,клоун..ОДНОЙ шайбой??))) Это и есть ваш "предмет гордости"?))))) .Ну давай,расскажи о чемпионстве СКА ))) Народ успешно позабавится над твоим шизоидным бредом))))

    11.11.2025

  • саша=алла

    ну что ты сам обосрался

    10.11.2025

  • Archon

    Игорёчек,тебя ещё не выгнали из СКА ???)) Ну тогда/,как говорится,"готовься,мой джеппу".."Авангард" - это серьёзно))) "Он тебя не пожаплеет,не простит..Твое сердце разобьётся о гранит"(с))) А десятое поражение руководство СКА вряд ли выдержит)))

    10.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя