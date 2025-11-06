КХЛ, результаты и видео голов 6 ноября: «Локомотив» победил «Спартак», СКА обыграл «Шанхай Дрэгонс» и другие матчи

6 ноября, 22:15
В четверг, 6 ноября, прошли 6 игр: «Локомотив» — «Спартак» (5:2), «Динамо» Мн — «Ак Барс» (4:3), «Динамо» М — «Лада» (4:3 Б), «Сочи» — «Северсталь» (4:5 ОТ), СКА — «Шанхай Дрэгонс» (3:2 ОТ), ЦСКА — «Торпедо» (1:2).
Archon
СКА сливается приблудым = фарм-клубу..Питерские,вы долго ещё будете Лариосика терпеть?? 9-е поражение за два месяца ломится, как два пальца. Хотя,если 9е-невходное вас устаривает = не смею препятствовать баранам..((
06.11.2025
За спорт!
Питерское дерби!
