КХЛ: расписание и трансляции матчей 13 сентября

На 13 сентября запланированы три матча в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 13 сентября:

15.30. «Сибирь — Амур»

Онлайн-трансляции: «Матч ТВ», КХЛ ТВ, Okko Спорт.

19.00. «Северсталь» — «Сочи»

Онлайн-трансляции: Сайт КХЛ, Okko Спорт.

19.30. ЦСКА — «Динамо М»

Онлайн-трансляции: «Матч ТВ».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона