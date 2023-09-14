КХЛ: расписание и трансляции матчей 14 сентября

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На 14 сентября запланированы семь игр в регулярном чемпионате КХЛ-2023/2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах. Сезон-2023/2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Расписание трансляций матчей КХЛ 14 сентября:
16.30. «Авангард» — «Адмирал»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
17.00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
17.00. «Металлург» — «Лада»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
17.00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
17.00. «Трактор» — «Динамо Минск»
Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Торпедо» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
19.30. «Витязь» — «Спартак»
Онлайн-трансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -