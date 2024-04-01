КХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф

Сегодня, 11:00
Во вторник, 2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф КХЛ. В этой стадии сыграют ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Публикуем расписание полуфинала Кубка Гагарина.
19.30. «Локомотив» — «Трактор»
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
19.30. «Локомотив» — «Трактор»
17.00. «Металлург» — «Автомобилист»
14.30. «Трактор» — «Локомотив»
14.30. «Автомобилист» — «Металлург»
17.00. «Трактор» — «Локомотив»
17.00. «Автомобилист» — «Металлург»
Следить за играми Кубка Гагарина можно на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Prime», на сайте khl.ru в разделе трансляций, Также матчи плей-офф КХЛ доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.
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