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Сегодня, 11:00

КХЛ: расписание матчей 1/2 финала и где смотреть трансляции серий плей-офф

Определились все участники 1/2 финала Кубка Гагарина сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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Во вторник, 2 апреля стартует 1/2 финала плей-офф КХЛ. В этой стадии сыграют ярославский «Локомотив», челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Публикуем расписание полуфинала Кубка Гагарина.

Расписание 1/2 финала плей-офф КХЛ

2 апреля, вторник

19.30. «Локомотив» — «Трактор»

3 апреля, среда

17.00. «Металлург» — «Автомобилист»

4 апреля, четверг

19.30. «Локомотив» — «Трактор»

5 апреля, пятница

17.00. «Металлург» — «Автомобилист»

6 апреля, суббота

14.30. «Трактор» — «Локомотив»

7 апреля, воскресенье

14.30. «Автомобилист» — «Металлург»

8 апреля, понедельник

17.00. «Трактор» — «Локомотив»

9 апреля, вторник

17.00. «Автомобилист» — «Металлург»

Следить за играми Кубка Гагарина можно на телеканале «Матч ТВ», КХЛ ТВ, «КХЛ Prime», на сайте khl.ru в разделе трансляций, Также матчи плей-офф КХЛ доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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