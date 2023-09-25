КХЛ: расписание матчей и трансляции 25 сентября

На 25 сентября запланированы шесть матча в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 25 сентября:

12.30. «Адмирал» — СКА

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Окко, Кинопоиск

15.30. «Сибирь» — «Динамо Москва»

Онлайн-трансляция: Матч ТВ, сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Окко, Кинопоиск

17.00. «Автомобилист — «Авангард»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Окко, Кинопоиск

18.00. «Лада» — «Трактор»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Окко, Кинопоиск

19.00. «Нефтехимик» — «Барыс»

Онлайн-трансляция: Матч ТВ, сайт КХЛ, Окко, Кинопоиск

19.30. «Локомотив» — «Металлург»

Онлайн-трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Окко, Кинопоиск

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона