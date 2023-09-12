КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 12 сентября

На 12 сентября запланированы пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Матчи на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.

Игры показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, официальный сайт КХЛ video.khl.ru, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 12 сентября

17.00 (время московское). «Трактор» — «Лада»

Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «ОТВ» (Челябинск).

19.00. «Ак Барс» — «Динамо» Минск

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань), телеканал «Беларусь 5» (Белоруссия).

19.00. «Локомотив» — «Куньлунь»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «Первый ярославский» (Ярославль).

19.00. «Торпедо» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkko, телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).

19.30. СКА — «Спартак»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko, телеканал «78» (Санкт-Петербург).

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года. Участие в турнире принимают 23 команды.

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