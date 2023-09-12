КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 12 сентября

Сегодня, 08:30
На 12 сентября запланированы пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Матчи на территории Российской Федерации можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.
Игры показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, официальный сайт КХЛ video.khl.ru, федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Оkko.
17.00 (время московское). «Трактор» — «Лада»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «ОТВ» (Челябинск).
19.00. «Ак Барс» — «Динамо» Минск
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «ТНВ Татарстан» (Казань), телеканал «Беларусь 5» (Белоруссия).
19.00. «Локомотив» — «Куньлунь»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «Первый ярославский» (Ярославль).
19.00. «Торпедо» — «Адмирал»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkko, телеканал «НН 24» (Нижний Новгород).
19.30. СКА — «Спартак»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko, телеканал «78» (Санкт-Петербург).
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года. Участие в турнире принимают 23 команды.
КХЛ: расписание матчей и календарь клубов по датам, турнирная таблица лиги, конференций и дивизионов в актуальном виде
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь РС
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|Динамо М
|5
|3
|2
|6
|4
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Сочи
|5
|2
|3
|4
|9
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|10
|Локомотив
|4
|2
|2
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|7
|Амур
|5
|2
|3
|4
|8
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|9
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|10
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|11
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|12
|Лада
|4
|1
|3
|2
|12.09
|17:00
|
Трактор – Лада
|- : -
|12.09
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|- : -
|12.09
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|12.09
|19:00
|
Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Спартак
|- : -