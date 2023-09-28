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Сегодня, 07:00

КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 28 сентября

28 сентября пройдут пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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На 28 сентября запланированы пять матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры в России можно смотреть на тематических каналах и интернет-платформах.

Матчи показывают телеканалы КХЛ ТВ и KHL Prime, сайт КХЛ, «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также хоккей можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 27 сентября

16.30. «Барыс» — «Адмирал»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

19.00. «Торпедо» — «Ак Барс»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Матч ТВ», «Кинопоиск», Оkkо, «ТНВ Татарстан» (Казань, «НН 24» (Нижний Новгород).

19.00. «Витязь» — «Лада»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

19.00. «Северсталь» — «Спартак»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо.

19.30. ЦСКА — «Сочи»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Оkkо.

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ
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