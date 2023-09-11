КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 11 сентября

Сегодня, 08:30
На 11 сентября запланированы пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Матчи на территории России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.
Игры показывают на телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime, сайте КХЛ video.khl.ru, канале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также прямой эфир доступен на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.
Расписание трансляций матчей КХЛ 11 сентября
16.30. «Авангард» — «Амур»
Онлайн-трансляции: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «12» (Омск).
17.00. «Салават Юлаев» — «Металлург»
Онлайн-трансляции: KHL Prime, сайт КХЛ, «Кинопоиск», Okko, телеканал «БСТ» (Уфа), телеканал «ТВ ИН» (Магнитогорск).
19.00. «Локомотив» — «Сочи»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», телеканал «Первый ярославский» (Ярославль).
19.00. «Нефтехимик» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkko.
19.30. «Динамо» Москва — «Барыс»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», Okko, Qazsport (Казахстан).
Регулярный чемпионат КХЛ проходит с 1 сентября 2023 года по 26 февраля 2024 года. Всего участие в турниры принимают 23 команды.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|5
|4
|1
|8
|2
|Торпедо
|3
|3
|0
|6
|3
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|4
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|5
|Динамо
|4
|2
|2
|4
|6
|СКА
|4
|2
|2
|4
|7
|Спартак
|4
|2
|2
|4
|8
|Динамо Мн
|4
|2
|2
|4
|9
|Локомотив
|3
|2
|1
|4
|10
|Сочи
|4
|1
|3
|2
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|4
|3
|1
|7
|2
|Автомобилист
|4
|3
|1
|7
|3
|Ак Барс
|4
|3
|1
|6
|4
|Авангард
|3
|3
|0
|6
|5
|Трактор
|4
|2
|2
|5
|6
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|7
|Сибирь
|4
|2
|2
|4
|8
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|9
|Лада
|4
|1
|3
|2
|10
|Амур
|4
|1
|3
|2
|11
|Барыс
|4
|0
|4
|2
|12
|Нефтехимик
|3
|0
|3
|1
|11.09
|16:30
|
Авангард – Амур
|- : -
|11.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Металлург Мг
|- : -
|11.09
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|11.09
|19:00
|
Нефтехимик – Автомобилист
|- : -
|11.09
|19:30
|
Динамо – Барыс
|- : -