КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 27 сентября

27 сентября пройдут пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ

В среду, 27 сентября, пройдут пять матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024.

Игры в России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.

Матчи показывают на телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime, сайте КХЛ, телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.

Расписание трансляций матчей КХЛ 27 сентября

15.30. «Сибирь» — СКА

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо, «ОТС» (Новосибирск), «78» (Санкт-Петербург).

17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», «БСТ» (Уфа), «ОТВ» (Челябинск).

19.00. «Нефтехимик» — «Амур»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».

19.30. «Локомотив» — «Автомобилист»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», «Первый ярославский» (Ярославль).

19.30. «Куньлунь» — «Металлург»

Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Okko, «ТВ ИН» (Магнитогорск).

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.