КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 27 сентября

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В среду, 27 сентября, пройдут пять матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2023 / 2024.
Игры в России можно смотреть на тематических телеканалах и интернет-платформах.
Матчи показывают на телеканалах КХЛ ТВ, KHL Prime, сайте КХЛ, телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Матчи можно смотреть также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Оkko.
Расписание трансляций матчей КХЛ 27 сентября
15.30. «Сибирь» — СКА
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Оkkо, «ОТС» (Новосибирск), «78» (Санкт-Петербург).
17.00. «Салават Юлаев» — «Трактор»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск», «БСТ» (Уфа), «ОТВ» (Челябинск).
19.00. «Нефтехимик» — «Амур»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, «Кинопоиск».
19.30. «Локомотив» — «Автомобилист»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ Prime, «Кинопоиск», «Первый ярославский» (Ярославль).
19.30. «Куньлунь» — «Металлург»
Онлайн-трансляции: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, «Кинопоиск», Okko, «ТВ ИН» (Магнитогорск).
Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.