КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 6 сентября

Сегодня, 08:00
8 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в среду, 6 сентября. Сезон-2023/24 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.
18:00. «Лада» — «Салават Юлаев»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Нефтехимик» — «Северсталь»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Ак Барс» — «ХК Сочи»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Торпедо» — «СКА»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Матч ТВ.
19:00. «Локомотив» — «Трактор»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Витязь» — «Адмирал»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:30. «Спартак» — «Амур»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|3
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Амур
|2
|1
|1
|2
|6
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|7
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|8
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|9
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|6.09
|18:00
|
Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
|
Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
|
Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
|
Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Амур
|- : -