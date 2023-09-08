КХЛ: расписание матчей и все трансляции дня 8 сентября

Сегодня, 08:00
6 матчей регулярного чемпионата КХЛ пройдут в пятницу, 8 сентября. Сезон — 2023 / 2024 является 16-м в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры КХЛ на территории России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи будут транслировать: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а тажке на 18 телеканалах в 15 регионах России.
Расписание трансляций матчей КХЛ 8 сентября:
19:00. «Нефтехимик» — ЦСКА
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Ак Барс» — «Куньлунь Ред Стар»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Торпедо» — «Динамо Мн»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Локомотив» — «СКА»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:00. «Витязь» — «Трактор»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
19:30. «Спартак» — «Адмирал»
Онлайн-трансляции: КХЛ Prime, сайт КХЛ.
В Казахстане прямой эфир транслируется на телеканале «Qazsport». В Белоруссии — на телеканале «Беларусь 5». Следить за играми хоккейной лиги за пределами России можно на сайтах букмекерских контор после прохождения процесса регистрации.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -