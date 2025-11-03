Видео
3 ноября, 21:35

КХЛ, результаты и видео голов 3 ноября: «Металлург» обыграл «Шанхай Дрэгонс», «Динамо» Минск победило ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото ХК «Металлург»
Матчи FONBET чемпионата КХЛ.

В понедельник, 3 ноября, в КХЛ прошли три матча: «Металлург» — «Шанхай Дрэгонс» (6:1), «Барыс» — «Нефтехимик» (2:5) и «Динамо» Минск — ЦСКА (2:0).

3 ноября, понедельник

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 14:30. Арена-Металлург (Магнитогорск)
Металлург Мг
Шанхай Дрэгонс

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 17:30. Барыс-Арена (Астана)
Барыс
Нефтехимик

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА

Турнирная таблица чемпионата КХЛ

3

  • JohnnyD

    Динамо победило, газето - написало...

    04.11.2025

  • <ТОЧНЫЙ СЧЁТ МАТЧЕЙ

    03.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
