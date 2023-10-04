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Сегодня, 06:00

КХЛ: расписание трансляция матчей 4 октября

Опубликовано расписание КХЛ на 4 октября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Джиошвили (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо»
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На 4 октября запланированы семь матчей ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024.

Игры КХЛ в России можно смотреть в телеэфире, с помощью интернет-телевидения и онлайн-платформ. Матчи транслируют: каналы КХЛ ТВ и КХЛ Prime, сайт КХЛ video.khl.ru, телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Их также можно посмотреть с помощью онлайн-платформ «Кинопоиск» и Okko, а также на 18 телеканалах в 15 регионах России.

Расписание трансляций матчей КХЛ 4 октября:

17.00. «Металлург» — «Нефтехимик»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск

17.00. «Трактор» — «Салават Юлаев»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск

19.00. «Витязь» — «Куньлунь»
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.10. «Динамо Минск» — СКА
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

19.30. ЦСКА — «Барыс»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ ТВ, Кинопоиск

19.30. «Динамо Москва» — «Локомотив»
Трансляция: сайт КХЛ, КХЛ Prime, Кинопоиск

19.30. «Спартак» — «Сибирь»
Трансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск

Календарь КХЛ в актуальном виде по датам для всех клубов с результатами сыгранных матчей доступен в разделе КХЛ на нашем сайте

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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