КХЛ рассмотрит высказывания Разина после матча с «Нефтехимиком» в предсезонном турнире

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче Мемориала Ромазана между «Металлургом» и «Нефтехимиком».

Во время игры нападающий магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил серьезную травму после столкновения с защитником команды из Нижнекамска Романом Абросимовым. Судьи не нашли нарушения в данном эпизоде, после чего главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в знак протеста увел свою команду со льда.

«Андрея Разина не красят высказывания, которые он позволил себе летом после матча с «Нефтехимиком». Сейчас КХЛ будет дорабатывать положение по этике. Тогда мы сможем вызывать фигурантов дела, разговаривать с ними и, если потребуется, накладывать штрафы», — заявил Морозов.

По окончании матча с «Нефтехимиком» Разин раскритиковал мнение главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева, который посчитал Вовченко виноватым в данном эпизоде.