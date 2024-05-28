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Сегодня, 13:56

КХЛ разрабатывает сервис помощи игрокам в решении бытовых вопросов

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Вице-президент КХЛ Василий Курсин рассказал, что лига разрабатывает сервис, который будет помогать игрокам в решении бытовых вопросов.

«Мы выделили четыре больших этапа: детско-юношеский хоккей, молодежный и профессиональный хоккей, период после карьеры. Самое важное то, что многие проблемы закладываются на первых этапах, когда родители делают ставку на спорт, переводя ребенка на дистанционное образование. Я слышал о предложениях по зарплате выше средней по России за приход ребенка в школы профессиональных команд уже в 10 лет. Получив такой букет историй, мы начали работать над решением проблемы. Начали разрабатывать эти решения, некоторые из них применяются на практике, мы в этом году начали работать с личными брендами игроков. Нам помогают топ-блогеры с миллионной аудиторией», — приводит слова Курсина ТАСС.

Отмечается, что более 70% российских атлетов задумывается о своем будущем после ухода из большого спорта, однако только каждый пятый имеет четкое представление о том, чем будет заниматься.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
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