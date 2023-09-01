КХЛ разрешила показывать нарушения правил и видеопросмотры на кубах всех арен

31 августа Совет директоров КХЛ принял решение об открытии кубов арен для показа нарушений правил и видеопросмотров, информирует пресс-служба лиги.

С сезона-2023/24 во время проведения матчей Фонбет Чемпионата КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:

— видеоповторы нарушений правил, наложенных судьями;

— видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);

— видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;

— видеоповторы спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений Правил игры в хоккей.

При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решение судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации.