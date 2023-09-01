КХЛ разрешила показывать нарушения правил и видеопросмотры на кубах всех арен

Сегодня, 15:08
31 августа Совет директоров КХЛ принял решение об открытии кубов арен для показа нарушений правил и видеопросмотров, информирует пресс-служба лиги.
С сезона-2023/24 во время проведения матчей Фонбет Чемпионата КХЛ на кубах всех арен разрешается демонстрация следующих видеоповторов:
— видеоповторы нарушений правил, наложенных судьями;
— видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров на определение правильности взятия ворот (пересечение шайбой линии ворот);
— видеоповторы спорных взятий ворот во время видеопросмотров по запросу тренера;
— видеоповторы спорных эпизодов во время видеопросмотров главными судьями на подтверждение нарушений Правил игры в хоккей.
При этом запрещены для демонстрации спорные эпизоды, оспаривание представителями клубов, зрителями решение судей, нанесение травм игрокам, драки, а также все иные провокационные ситуации.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -