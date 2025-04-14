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14 апреля, 21:03

КХЛ разъяснила отмену шайбы Коростелева в овертайме матча «Трактора» с минским «Динамо»

Алина Савинова
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Департамент судейства КХЛ разъяснил незасчитанный гол форварда «Трактора» Никиты Коростелева в овертайме второго матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против минского «Динамо».

«На 63-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком «Трактора» Никитой Коростелевым, судья видеоповторов инициировал просмотр на положение «Вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — было положение «Вне игры», гола нет», — говорится в заявлении Департамента судейства.

В понедельник, 14 апреля, «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» (4:3 ОТ), победный гол в овертайме забил Григорий Дронов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу челябинской команды. Третий матч состоится в Минске 16 апреля.

Источник: Официальный сайт КХЛ
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