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Сегодня, 19:45

КХЛ — самая популярная лига на Кинопоиске по итогам 2024 года

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Платформа выпустила персональные итоги пользователей и показала рейтинг самых популярных лиг, турниров и чемпионатов среди подписчиков Яндекс Плюс.

Вместе с персональными итогами года Кинопоиск раскрыл самые популярные спортивные лиги в онлайн-кинотеатре: рейтинг составлен по числу подписчиков Яндекс Плюс, которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила этот рейтинг, опередив чемпионат Европы по футболу, российскую с Кубок России по футболу и UFC.

Если брать самые популярные трансляции, то тут преобладает футбол: в топ-10 спортивных событий года по числу смотрящих подписчиков сразу семь матчей чемпионата Европы-2024. Возглавляет топ финал Испания — Англия, за ним следуют полуфинал Испания — Франция, замыкает тройку рейтинга финал Лиги чемпионов прошлого сезона между «Боруссией» и «Реалом».

Совокупная аудитория хоккейных матчей в онлайн-кинотеатре все же больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ в 2024 году стали матчи плей-офф-2024. В топ вошли сразу пять встреч с участием «Локомотива» и четыре с «Металлургом». Более 1,5 миллиона подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту», а командой КХЛ с самым большим количеством лайков стал омский «Авангард».

Среди всех любимых команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный «Спартак». Вторая по популярности команда — «Зенит», на третьем месте — футбольный ЦСКА, а замыкают пятерку лидеров по количеству добавлений команд в раздел любимых испанские клубы — «Барселона» и «Реал».

Суммарно аудитория посмотрела за год более 87 миллионов часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей.

Хоккей
КХЛ
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