КХЛ: смотреть трансляцию матчей и расписание игр дня 21 декабря

Сегодня, 13:00
21 декабря, в четверг, состоятся восемь матчей регулярного чемпионата КХЛ. Публикуем расписание и трансляции. Время начала — московское.
16.30. «Авангард» — «Сочи»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko
17.00. «Автомобилист» — «Ак Барс»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko
18.00. «Лада» — «Сибирь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Локомотив» — «Витязь»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Северсталь» — «Торпедо»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.00. «Нефтехимик» — «Барыс»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: сайт КХЛ, Кинопоиск
19.30. СКА — ЦСКА
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ Prime, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko
19.30. «Динамо Москва» — «Трактор»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция: КХЛ ТВ, сайт КХЛ, Кинопоиск, Okko
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика