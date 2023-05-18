КХЛ сообщила о рекордном числе зрителей в Кубке Гагарина-2023

КХЛ объявила, что матчи Кубка Гагарина-2023 посетило рекордное число зрителей.

«В прошедшем сезоне команды провели по 68 матчей в регулярном чемпионате (рекорд КХЛ). В календаре была предусмотрена всего одна декабрьская пауза на проведение Фонбет Матча Звезд КХЛ и игры сборных. В плей-офф проведено рекордное количество матчей (87), а общая посещаемость составила 730 тысяч зрителей, что также стало новым рекордом», — сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне ЦСКА во второй раз подряд стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Ак Барс» (4-3).