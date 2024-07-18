КХЛ сообщила об изменениях в правилах игры на новый сезон

Континентальная хоккейная лига сообщила об изменениях в правилах игры с сезона-2024/25.

Начиная нового сезона, вратари смогут выбрасывать шайбу из ловушки вперед в направлении ворот соперника. Ранее за такое действие голкипер получал малый штраф.

Если во время исполнения штрафного броска вратарь сыграл в шайбу, но она продолжает двигаться в сторону линии ворот, штрафной бросок не закончен, и атакующий игрок может играть в шайбу.

При замене вратаря на четвертого полевого игрока овертайме голкипер теперь может вернуться в игру в любое время в соответствии с правилами замены.

Изменены трактовки подножек: если вратарь сначала сыграл в шайбу, а потом совершил подножку, штрафа не последует. Если полевой игрок сначала совершает контакт с шайбой, а затем совершает подножку, штраф также не будет наложен.

Также отмечается, что арбитры будут более внимательно следить за процедурой смены игроков: команде гостей на это дается пять секунд, команде хозяев — восемь.

Сезон-2024/25 стартует 3 сентября матчем между «Металлургом» и «Локомотивом». В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина победителем стал магнитогорский клуб.