КХЛ утвердила состав участников сезона-2024/25

Сегодня, 14:10
Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.
В сезоне-2024/25 примут участие 23 команды. Состав участников не изменился по сравнению с предыдущим розыгрышем.
Участники сезона-2024/25:
1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Астана);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
11. «Лада» (Тольятти);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Сочи» (Сочи);
20. «Спартак» (Москва);
21. «Торпедо» (Нижний Новгород);
22. «Трактор» (Челябинск);
23. ЦСКА (Москва).
Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября.
В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал «Металлург». Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».