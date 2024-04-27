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Сегодня, 14:10

КХЛ утвердила состав участников сезона-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Совет директоров КХЛ утвердил состав участников следующего сезона, сообщается на официальном сайте лиги.

В сезоне-2024/25 примут участие 23 команды. Состав участников не изменился по сравнению с предыдущим розыгрышем.

Участники сезона-2024/25:

1. «Авангард» (Омск);

2. «Автомобилист» (Екатеринбург);

3. «Адмирал» (Владивосток);

4. «Ак Барс» (Казань);

5. «Амур» (Хабаровск);

6. «Барыс» (Астана);

7. «Витязь» (Московская область);

8. «Динамо» (Минск);

9. «Динамо» (Москва);

10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);

11. «Лада» (Тольятти);

12. «Локомотив» (Ярославль);

13. «Металлург» (Магнитогорск);

14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);

15. «Салават Юлаев» (Уфа);

16. «Северсталь» (Череповец);

17. «Сибирь» (Новосибирская область);

18. СКА (Санкт-Петербург);

19. «Сочи» (Сочи);

20. «Спартак» (Москва);

21. «Торпедо» (Нижний Новгород);

22. «Трактор» (Челябинск);

23. ЦСКА (Москва).

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября.

В минувшем сезоне победителем Кубка Гагарина стал «Металлург». Магнитогорский клуб всухую обыграл в финальной серии «Локомотив» (4-0). «Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».

Источник: КХЛ
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