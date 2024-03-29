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29 марта, 16:29

КХЛ ввела изменения в потолке зарплат на сезон-2024/25

Алина Савинова
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В четверг, 28 марта, состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были введены изменения в потолке зарплат на сезон-2024/25.

Как сообщается на сайте КХЛ, Совет ограничил количество зарегистрированных лигой контрактов клуба всех видов (не более 25 односторонних, не более 45 двусторонних и трехсторонних) с хоккеистами, которое должно соблюдаться в любой момент времени.

Также лига может отказать в регистрации односторонних контрактов в период с 1 июня (для 2024 года — с 1 мая) до даты окончания процедуры заявки команды клуба для участия в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ, если доходы по ним превышают «Потолок заработных плат» игроков клуба.

Кроме этого, Совет директоров КХЛ утвердил следующие изменения: учитывать в «Потолке заработных плат» хоккеистов клуба сниженные суммы доходов по не более чем трем «переподписанным» контрактам; установлен лимит на регистрацию не более трех контрактов «нового» клуба с хоккеистами, которые за период с 1 мая прошлого года по 30 апреля текущего года имели действующий контракт с одним и тем же «старым» клубом.

Введены критерии для командных премий за занятие 1-4 мест по итогам сезона, при соблюдении которых они не включаются в потолок в «Потолок заработных плат»: получателями командных премий являются не менее 60 % игроков основной команды, принимавших участие в матчах плей-офф; размеры максимальной и минимальной командных премий игроков, принимавших участие в матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ, должны отличаться не более чем в четыре раза.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/03/29/529592.html
Хоккей
КХЛ
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