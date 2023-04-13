Сегодня, 15:06
Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.
«КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда, восемь клубов не поддержало идею», — заявил Морозов.
В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.
В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в список участников лиги в сезоне-2023/24. В следующем сезоне в турнире будут выступать 23 команды.