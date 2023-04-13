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Сегодня, 15:06

КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Логотип КХЛ.
Фото photo.khl.ru
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Президент КХЛ Алексей Морозов объявил о том, что со следующего сезона в лиге будет действовать перекрестный плей-офф со второго раунда Кубка Гагарина.

«КХЛ ввела перекрестный плей-офф со второго раунда, восемь клубов не поддержало идею», — заявил Морозов.

В нынешнем сезоне в плей-офф КХЛ действует разделение команд по конференциям до финала Кубка Гагарина, в котором встречаются победители финалов Западной и Восточной конференции.

В четверг, 13 апреля совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в список участников лиги в сезоне-2023/24. В следующем сезоне в турнире будут выступать 23 команды.

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
23
80
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