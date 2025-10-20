КХЛ выбрала лучших игроков шестой недели сезона-2025/26

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков прошедшей недели FONBET чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем стал Максим Дорожко из «Амура». Он одержал две победы в трех матчах недели с коэффициентом надежности 1,62 и 95,69 процентами отраженных бросков. В игре против «Лады» (3:0) голкипер в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Лучшим защитником недели признан Дамир Шарипзянов из «Авангарда». В трех матчах он набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности"+4».

Лучшим нападающим впервые в карьере стал Герман Точилкин из «Нефтехимика». В трех матчах он набрал 5 (4+1) очков.

Лучшим новичком назван Илья Квочко из «Северстали». В трех играх он набрал 2 (2+0) очка.