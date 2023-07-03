КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря Федотова

Континентальная хоккейная лига в ответ на запрос «СЭ» прокомментировала возможность подписания голкипером Иваном Федотовым контракта с ЦСКА.

26-летний хоккеист имеет действующее соглашение с «Филадельфией».

«Со времени подписания Меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», — говорится в заявлении КХЛ.

В воскресенье, 2 июля, Федотов опубликовал первое фото после завершения службы в армии — с отдыха в Дубае.