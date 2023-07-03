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Сегодня, 15:20

КХЛ запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе вратаря Федотова

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Вратарь Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Континентальная хоккейная лига в ответ на запрос «СЭ» прокомментировала возможность подписания голкипером Иваном Федотовым контракта с ЦСКА.

26-летний хоккеист имеет действующее соглашение с «Филадельфией».

«Со времени подписания Меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов не было случаев его нарушения. Последние два сезона положения договора соблюдались обеими сторонами. ЦСКА обратился в КХЛ с вопросом о возможности регистрации контракта с вратарем Иваном Федотовым. Лига запросила у НХЛ информацию о контрактном статусе игрока», — говорится в заявлении КХЛ.

Иван Федотов. Федотов после дембеля уехал из России. Российский вратарь выложил фото из Дубая

В воскресенье, 2 июля, Федотов опубликовал первое фото после завершения службы в армии — с отдыха в Дубае.

Иван Федотов
КХЛ
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
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