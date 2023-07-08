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Сегодня, 15:45

КХЛ зарегистрировала контракт вратаря Федотова с ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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КХЛ выступила с заявлением о статусе контракта вратаря Ивана Федотова.

В лиге отметили, что по сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, она обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста.

«На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, которым закладывался в Меморандуме о Взаимопонимании», — говорится в заявлении лиги.

3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил «СЭ», что у Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией» на сезон-2023/24.

«Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в КХЛ, лига признает легитимным контракт Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25», — подчеркнули в КХЛ.

1 июня сообщалось, что 26-летний хоккеист после завершения службы в армии подписал двухлетний контракт с армейцами.

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Источник: КХЛ
Иван Федотов
КХЛ
НХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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