Кин высказался о сотой игре за «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Джозеф Кин отреагировал на то, что провел за красно-белых сотую игру в КХЛ.

«Вау, у меня уже сто игр? Удивительно. Я себя чувствую настоящим гладиатором, рад играть за такую великую команду! Нам сегодня не удалось победить, к сожалению, поэтому настроение не очень! Хочется выигрывать в каждом матче. Я сегодня чаще к атаке подключался? Конечно, я хотел отличиться и принести очки команде. Но мои основные функции все-таки оборона, уже потом я об атаке думаю. Какой самый памятный матч из ста? Каждый матч особенный, хочу отметить наших болельщиков. В этом сезоне их больше, чем в прошлом! Поэтому играть одно удовольствие, они очень громкие, мы чувствуем их поддержку», — приводит слова Кина Legalbet.

19 января «Спартак» уступил «Авангарду» со счетом 1:3.

Эта победа стала для «Авангарда» седьмой подряд в КХЛ. Омичи с 75 очками после 52 матчей занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Спартака» 69 очков за 54 игры и четвертая позиция в таблице «Запада».