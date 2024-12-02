Кинэн ответил Величкину на обвинения в злоупотреблении алкоголем

Известный канадский тренер Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что разочарован словами бывшего генерального менеджера «Магнитки» Геннадия Величкина.

— Совсем недавно бывший генеральный менеджер «Магнитки» Геннадий Величкин дал интервью нашему изданию. Он объяснил ваше увольнение во втором сезоне тем, что вы постоянно употребляли алкогольные напитки, гораздо меньше уделяли времени работе и вообще вели себя непрофессионально. Что можете ответить на это? Для меня лично это звучит немного странно.

— Я очень разочарован тем, что он это сказал. Я хорошо помню Геннадия. Это очень эмоциональный парень. Когда что-то шло не так, ему надо было обвинить кого-то, вот, я думаю, он и обвинил меня. На второй год работы у нас в команде было много травм. Поэтому мы начали проигрывать. У нас была задача победить через сезон, и, как вы знаете, это произошло, так что, думаю, мы бы выполнили требования. Знаю, что потом господин Рашников уволил и Величкина, но я не знаю, за что.