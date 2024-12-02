Кинэн рассказал о перенесенной операции на сердце

Известный канадский тренер Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что чувствует себя великолепно.

— В апреле вы перенесли операцию, каково ваше самочувствие сейчас?

— Со мной все прекрасно. Чувствую себя великолепно. Мне сделали операцию на открытом сердце 2 апреля в Нью-Йорке. Это был непростой опыт для меня. Очень серьезное хирургическое вмешательство. Но сейчас ощущаю себя сильным и здоровым на все сто процентов. Я прошел через разные восстановительные процедуры. Каждый день уделяю внимание специальным упражнениям. Например, кручу велотренажер.

— Это не означает, что теперь на скамейке вы будете вести себя спокойнее?

— Хороший вопрос. Но я сомневаюсь, что стану тихим и спокойным (смеется).