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Сегодня, 09:00

Кинэн заявил, что еще готов работать на высоком уровне

Михаил Зислис
Обозреватель
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Известный канадский тренер Майк Кинэн, выигрывавший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», в эксклюзивном интервью «СЭ» сказал, что открыт для предложений о работе, но пока не имеет конкретных планов.

— Вы еще готовы работать тренером на высоком уровне?

— Раз я согласился принять предложение от КХЛ, то, разумеется, готов. Как вы знаете, мне не сидится на месте. Я довольно активный человек и не готов еще только книги писать. Стопроцентного плана завязать с тренерской работой у меня в настоящий момент нет. Мне очень понравилась идея отправиться в Санкт-Петербург на Кубок Первого канала. Тренерская профессия мне по-прежнему по душе. Скажу больше — это привилегия, когда тебе выпадает такая возможность.

— Некоторые российские клубы смотрят в сторону иностранных тренеров.

— Для начала надо насладиться предстоящим турниром, не забегая вперед. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Пока могу только сказать, что я на сто процентов здоров.

Майк Кинэн. «Идея поработать на Кубке Первого канала мне сразу понравилась». Майк Кинэн — о России и «Магнитке» — 2014

Хоккей
Майк Кинэн
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