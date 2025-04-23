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Сегодня, 23:00

«Кинопоиск» представил развлекательно-познавательное шоу про хоккей с Александром Пушным

Хоккейная наука.
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В шоу продемонстрирован взгляд на хоккей с точки зрения науки с проведением экспериментов в студии с хоккейными элементами. В первом эпизоде шоу, который уже доступен на «Кинопоиске», ведущие Александр Пушной и Анна Андронова разбирались в пределе прочности вратарской экипировки.

«Кинопоиск» продолжает выпускать оригинальный контент о хоккее и в плей-офф КХЛ-2024/25 представил научное шоу, в котором в формате экспериментов в студии разбираются факты и мифы об элементах игры — шайбе и экипировке вратаря. Ведущими шоу стали популярный телеведущий и специалист по научным экспериментам Александр Пушной и спортивная телеведущая Анна Андронова. В трехсерийном шоу им приходится разбивать лед, резать пилой шайбы, пробивать шлемы и устраивать другие хоккейные опыты. Манекены, замедленная съемка, яркие спецэффекты — уникальные особенности этого шоу-формата.

Научным руководителем проекта стал Алексей Иванченко — второй ведущий программы «Галилео», известный инженер-изобретатель и популяризатор науки. Вместе с Александром Пушным он отвечает за экспериментальную часть шоу, объясняя физику и механику процессов. А Анна Андронова как человек из мира спорта делится экспертным мнением про хоккей, анализирует игровые моменты и помогает зрителям понять, как наука и спорт пересекаются на льду.

Хоккейная наука.

Тема первого эпизода шоу — «Насколько вратарская экипировка действительно защищает вратаря? И существует ли предел ее прочности?», по сюжету которого в студии Пушной и Андронова расстреливают хоккейную амуницию шайбами из пневмопушки с разной скоростью полета.

В следующих эпизодах ведущие будут разбирать альтернативы хоккейному шлему, способные точно так же защищать голову, сравнивая вратарский шлем с мотоциклетным и шлемом пилота самолета, а также шайбу, чтобы понять, почему она сделана именно из каучука, а не из других материалов.

Первый выпуск шоу «Хоккейная наука» уже доступен в онлайн-кинотеатре, а также на YouTube-канале Кинопоиск Спорт.

Премьера следующих двух эпизодов шоу состоится 28 апреля и 5 мая.

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