Адамчук: «Ни в коем случае не пытаюсь нанести травму сопернику — подобного умысла вообще никогда не было»

Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук рассказал, что ему нравится жесткая манера игры.

«Да, нравится играть жестко, скрывать не буду. Стремлюсь к тому, чтобы все было по правилам. Ни в коем случае не пытаюсь нанести травму сопернику — подобного умысла вообще никогда не было. Если будешь гоняться за силовыми приемами, то, как правило, ничего не получится. Бывает, конечно, эмоции захватывают, не без этого. О том, что сам могу получить травму думаю в последнюю очередь. Если ты готов, то травму не получишь», — цитирует «РБ Спорт» Адамчука.

30-летний россиянин в сезоне-2023/24 он сыграл в 50 матчах, в которых набрал 43 штрафные минуты.