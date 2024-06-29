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Сегодня, 05:13

Адамчук: «Ни в коем случае не пытаюсь нанести травму сопернику — подобного умысла вообще никогда не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Адамчук рассказал, что ему нравится жесткая манера игры.

«Да, нравится играть жестко, скрывать не буду. Стремлюсь к тому, чтобы все было по правилам. Ни в коем случае не пытаюсь нанести травму сопернику — подобного умысла вообще никогда не было. Если будешь гоняться за силовыми приемами, то, как правило, ничего не получится. Бывает, конечно, эмоции захватывают, не без этого. О том, что сам могу получить травму думаю в последнюю очередь. Если ты готов, то травму не получишь», — цитирует «РБ Спорт» Адамчука.

30-летний россиянин в сезоне-2023/24 он сыграл в 50 матчах, в которых набрал 43 штрафные минуты.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-dinamo-adamchuk-nravitsya-igrat-zhestko-no-ne-py-tayus-nanesti-travmu-soperniku/
Кирилл Адамчук
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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