Защитник «Ак Барса» Адамчук: «После 0:3 в первом периоде матча с «Барысом» подумал, что нельзя так играть»

Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук прокомментировал победу над «Барысом» (5:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Что подумал после 0:3? Нельзя так играть. Я думаю, все удивились. Ничего страшного, в раздевалке поговорили. Перед перерывом еще гол забили. У нас все вратари хорошие. Просто так сложилось, что три гола зашло. Ничего страшного, переломили и в свою игру играли», — приводит слова Адамчука Metaratings.ru.

«Ак Барс» набрал 36 очков в 26 матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока».