Защитник «Ак Барса» Адамчук: СКА или ЦСКА в финале? Нам без разницы

Сегодня, 00:48
Защитник «Ак Барса» Кирилл Адамчук высказался о выходе своей команды в финал Кубка Гагарина.
— Почему вышел такой неудачный первый период?
— У соперника получилось забить. Первый гол — от меня отскочило. Второй — тоже отскок был. Ничего, слава богу, вернулись в игру.
— Четыре раза подряд выиграли третий период. В чём секрет? «Физика», характер?
— Все вместе — и «физика», и характер.
— Каково это — впервые в плей-офф отличиться?
— Там хорошо вратаря закрыли. Наигрыш или импровизация? По ситуации играли, по зоне двигались. Кагарлицкий хорошо игрока увел и перед воротами был еще один их игрок.
— По серии впечатления. 1-1 после Казани, 3-1 — после Омска. Что было ключевое?
— «Физика» и характер. Честный труд. Конечно, тренеры подсказывают. Каждую игру что-то корректировали.
— Сложно гадать, кто будет соперником в финале: СКА или ЦСКА. Но, кажется, что ЦСКА ближе по стилю к «Ак Барсу»?
— Нам без разницы, любого соперника будем ждать, — сказал Адамчук Metaratings.ru.
«Ак Барс» победил в серии со счетом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.