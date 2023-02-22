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Сегодня, 22:07

Фастовский: «Первый раунд Кубка Гагарина «Сибирь» проведет на знакомой для нас и обжитой арене»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о возможном переезде новосибирского клуба на новую арену.

«Ничего в наших планах не поменялось. Мы готовимся играть плей-офф на ЛДС «Сибирь». Могу сказать, что первый раунд Кубка Гагарина команда проведет на знакомой для нас и обжитой арене», — цитирует Фастовского Sport24.

Ранее появилась информация о том, что «Сибирь» может переехать на новую арену в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина и провести на новом стадионе игры плей-офф.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-02-22-fastovskiy-o-pereyezde-na-novuyu-arenu-sibir-provedet-pervyy-raund-kubka-gagarina-na-znakomom-i-obzhitom-lds
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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