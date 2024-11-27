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Сегодня, 07:24

Готовец — о победе над «Локомотивом»: «Сыграли строго по нашей тактике»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Идеальных игр не бывает, все равно в каждом матче есть над чем можно и нужно работать, где можно действовать лучше. Хорошо, что добились этой победы, сыграли строго по нашей тактике. Такой результат нас устраивает. Хантер хорошо сыграл сегодня. Он сделал несколько больших сейвов, которые позволили нам остаться в игре. Когда вратарь делает определенные сейвы, это забирает уверенность у другой команды», — цитирует Legalbet Готовца.

«Динамо» с 41 очком после 30 матчей занимает 3-е место в Западной конференции КХЛ. «Локомотив» с 52 очками в 32 играх идет на первой строчке.
Источник: Legalbet
Кирилл Готовец
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)

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