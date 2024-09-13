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Сегодня, 07:27

Князев: «Матч в Ташкенте связан с популяризацией КХЛ и хоккея высокого уровня в целом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Кирилл Князев прокомментировал возможное проведение матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ между московским «Спартаком» и минским «Динамо» в Ташкенте.

«Матч в Ташкенте связан с популяризацией КХЛ и хоккея высокого уровня в целом. У этих стран (СНГ) нет как таковой хоккейной культуры и истории. Для людей, которые увидят этот матч, он будет как изюминка, новинка. Не знаю, насколько интересно будет проводить такие матчи и в других странах СНГ.

Как я помню, в Ташкенте люди не сразу прониклись хоккеем. Я не был на арене, но из того, что я видел на фото, видео, слышал по отзывам, она достаточно комфортабельная и современная. Возможно, матч минского «Динамо» и московского «Спартака» будет отправной точкой для проведения таких игр в других городах. Все это делается для популяризации хоккея», — цитирует Legalbet Князева.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Кирилл Князев

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