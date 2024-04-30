Князев — о возможном выходе «Куньлуня» из КХЛ: «Никакой потери для лиги не будет»

Бывший нападающий «Спартака» Кирилл Князев рассказал, почему возможный выход «Куньлуня» из КХЛ никак не скажется на чемпионате.

«Для лиги никакой потери не будет. Что есть этот «Куньлунь», что его нет. Что своим существованием они дают для российского хоккея? Никакой пользы нет. Игроков не дают, зрелищность? Я поспорил бы. Китайский клуб играет в России — тоже сомнительно, непонятный проект. Для меня без разницы, есть «Куньлунь» или его нет», — приводит слова Князева Legalbet.

Китайский клуб выступает в лиге с 2016 года. После начала пандемии коронавируса «драконы» проводят домашние матчи в Мытищах.