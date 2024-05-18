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Сегодня, 10:45

Бывший форвард СКА Марченко: «У нас не было конфликтов с Ротенбергом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Марченко.
Фото photo.khl.ru
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, выступавший в России за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с главным тренером петербургской команды Романом Ротенбергом.

— Что думаете о Романе Ротенберге как о специалисте и человеке? Какие у вас с ним были отношения и как вы относитесь к его решению стать главным тренером?

— У нас были чисто рабочие отношения и никаких конфликтов. Мы не в ссоре, это говорю вам однозначно. Связь не поддерживаем, но ничего плохого о нем не говорю и не думаю. И он, мне кажется, тоже. А комментировать его действия, когда я не там, а в НХЛ, не считаю правильным.

Кирилл Марченко. Русская тройка «Коламбуса», номер и совет Кучерова, ужин с Овечкиным. Большое интервью Кирилла Марченко

Кирилл Марченко
ХК СКА
Роман Ротенберг
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