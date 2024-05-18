Бывший форвард СКА Марченко: «У нас не было конфликтов с Ротенбергом»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко, выступавший в России за СКА, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об отношениях с главным тренером петербургской команды Романом Ротенбергом.

— Что думаете о Романе Ротенберге как о специалисте и человеке? Какие у вас с ним были отношения и как вы относитесь к его решению стать главным тренером?

— У нас были чисто рабочие отношения и никаких конфликтов. Мы не в ссоре, это говорю вам однозначно. Связь не поддерживаем, но ничего плохого о нем не говорю и не думаю. И он, мне кажется, тоже. А комментировать его действия, когда я не там, а в НХЛ, не считаю правильным.