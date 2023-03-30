Форвард «Ак Барса» Петров: «С «Авангардом» как играли, так и будем играть»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров поделился ожиданиями от серии с «Авангардом».

«Встреча с «Авангардом»? Стартанули в регулярном чемпионате они не очень, а теперь команда хорошая и по подбору игроков, и по реализации, и есть бригады под большинство хорошие. В плане большинства у нас много, что не получается, особенно на выезде. А в плане духа и характера проблем нет, все понимают нашу цель. Мы системно играем и переигрываем за счет этого соперника. Строго играем, у нас нормальный хоккей, который приносит победы. Потихоньку с каждой игрой идем к своему результату. Все установки выполняем. А с «Авангардом» как играли, так и будем играть, внесем небольшие корректировки», — приводит слова Петрова Metaratings.ru.

«Ак Барс» и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф Восточной конференции КХЛ 1 апреля.